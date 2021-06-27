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Путин распорядился создать и внедрить систему поддержки инвестиционных проектов

Экономика
/ Обновлено: 27 июня 2021 15:28 82

Путин распорядился создать и внедрить систему поддержки инвестиционных проектов
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин распорядился сформировать систему поддержки инвестиционных проектов и до 2024 года внедрить ее в регионы страны, говорится в перечне поручений. 

Доклад кабинету министров нужно представить до 1 ноября, а после отчитываться раз в шесть месяцев о реализации поручения, сформированного по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ответственным за исполнение назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, российский лидер поручил усилить координацию деятельности федеральных и региональных властей по улучшению делового климата. Отвечать за реализацию задуманного предстоит полномочным представителям президента России в федеральных округах страны.

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