Россияне задали сотни вопросов об образовании и COVID-19 перед прямой линией с Путиным

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Россияне задали президенту страны Владимиру Путину свыше 545 тысяч вопросов перед прямой линией.

В эфире телеканала "Россия-24" рассказали, что через call-центр граждане направили более 316 тысяч вопросов. В специальном мобильном приложении написали порядка 46 тысяч сообщений, через сайт — более 51 тысячи, по СМС — около 111 тысяч.

Россияне задавали вопросы, связанные с пандемией коронавируса, прививочной кампанией и ограничениями. Кроме того, их интересовала тема образования, а именно проблемы с доступностью школ и их готовностью к новому учебному году.

Прямая линия с президентом России пройдет 30 июня в 12:00 по московскому времени.