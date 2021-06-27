Эсминец ВМС США Ross зашел в одесский порт перед учениями Sea Breeze

wikipedia.org / Petty Officer 2nd Class Amanda Gray

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы для участия в ежегодных учениях.

Корабль будет задействован в военно-морских учениях Sea Breeze — 21, сообщается на официальной странице маневров в соцсети Twitter. Накануне судно вошло в акваторию Черного моря. Средства наблюдения Черноморского флота России следят за действиями эскадренного миноносца ВМС Соединенных Штатов.

Некоторое время назад в порт Одессы вошли американский эсминец Laboon, британский корабль HMS Defender и нидерландский Evertsen. Все они будут задействованы во время маневров в Черном море. Учения Sea Breeze будут проходить с 28 июня по 10 июля.