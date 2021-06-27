«Агенты 007 уже не те»: Захарова ответила на публикации о британском эсминце

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Великобритания продемонстрировала очередную провокацию в связи с публикацией секретных материалов об эсминце Defender. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на публикацию BBC фрагментов секретных документов о проходе британского корабля в Черном море. В материалах говорится, что Лондон продемонстрировал поддержку Киева и показал, что не боится пользоваться "украинскими водами".

"Агенты 007 уже не те", — написала Захарова в Telegram.

По ее словам, Лондон показал очередную провокацию. Захарова напомнила, что в минобороны Великобритании уже признали утечку секретных документов, которые нашел случайный прохожий у автобусной остановки в графстве Кент.