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"Агенты 007 уже не те": Захарова ответила на публикации о британском эсминце

Политика
/ Обновлено: 27 июня 2021 14:55 64

«Агенты 007 уже не те»: Захарова ответила на публикации о британском эсминце
mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Великобритания продемонстрировала очередную провокацию в связи с публикацией секретных материалов об эсминце Defender. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на публикацию BBC фрагментов секретных документов о проходе британского корабля в Черном море. В материалах говорится, что Лондон продемонстрировал поддержку Киева и показал, что не боится пользоваться "украинскими водами".

"Агенты 007 уже не те", — написала Захарова в Telegram.

По ее словам, Лондон показал очередную провокацию. Захарова напомнила, что в минобороны Великобритании уже признали утечку секретных документов, которые нашел случайный прохожий у автобусной остановки в графстве Кент.

#захарова #великобритания #эсминец
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