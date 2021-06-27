«Пускай мучаются»: Сатановский раскритиковал идею переговоров ЕС и РФ без Путина

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Сразу две идеи канцлера ФРГ Ангелы Меркель разбились о стену непонимания Европейского союза (ЕС). Сначала «железная леди» предложила странам наладить диалог с Россией по примеру женевского саммита с участием президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена, а после – навести мосты без участия российского президента.

Первый сценарий чиновники Евросоюза не оценили, хотя позицию Меркель изначально поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон. По второму варианту Брюссель пока не высказал однозначную позицию.

На страницах Telegram-канала «Армагеддоныч» российский политолог Евгений Сатановский обратил внимание, что Россия едва ли заинтересована в подобных дипломатических переговорах. Кроме очередных угроз и новых санкций, главы ЕС ничем не «порадуют» Москву, поэтому встреча по сценарию «без Путина» будет иметь чисто популистский характер.

«Если идея состоит в том, что они нам одновременно будут в очередной раз санкции выкатывать и при этом чего-то от нас добиваться, так это не слишком умно. Зачем России такое счастье? Исходя из благостности любых контактов диких восточных варваров с высокой европейской цивилизацией, что ли? Так и не пошли бы они все куда подальше с такими раскладами? Им от нас что-то надо? Ну, пускай расскажут, что Россия с этого получит, кроме пустой болтовни», — возмутился эксперт.

«Колониальная схема» Европы и Соединенных Штатов уже давно перестала распространяться на российские просторы, убежден Сатановский. Вашингтон и Брюссель не оставляют попыток развалить страну изнутри, а также постепенно усиливают давление по всему периметру границ. При этом Владимир Путин продолжается «разговаривать с этой гопой», посетовал политолог.

kremlin.ru / Администрация президента России

Если же Москва все же согласится на встречу без первого лица государства, то нужно четко определить персоналии, которые будут отстаивать российские интересы перед ЕС.

«В принципе, мы им могли бы такой состав участников выкатить… Как минимум, включив туда [Владимира] Жириновского, [Рамзана] Кадырова и [Виталия] Мутко. Не нравится с Путиным разговаривать? Не вопрос. Причем в качестве переводчика вышеперечисленной тройки назначить именно Мутко. Пускай бы мучались», — добавил специалист.

Одним из компромиссных решений ЕС может стать встреча Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Евросоюз прекратил дипломатическое взаимодействие с Кремлем в 2014 году, когда Крымский полуостров вернулся в состав России в результате референдума.