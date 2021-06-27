Глава центра Гамалеи рассказал, сколько дней потребуется на изменение вакцины от COVID-19

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Директор центра Александр Гинцбург заявил, что ученые смогут изменять вакцины от коронавирусной инфекции за неделю при появлении новых мутаций.

Он объяснил, что при появлении нового штамма, где резко изменена последовательность S-белка, необходимо будет задействовать новые варианты препарата. Их можно будет создавать в течение недели после того, как медики обнаружат новый штамм, добавил Гинцбург. Специалист подчеркнул, что антитела у привитых людей активнее борются с вирусом, чем у тех, кто просто переболел коронавирусом.