Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Глава центра Гамалеи рассказал, сколько дней потребуется на изменение вакцины от COVID-19

Общество
/ Обновлено: 27 июня 2021 14:47 77

Глава центра Гамалеи рассказал, сколько дней потребуется на изменение вакцины от COVID-19
pixabay.com /

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что ученые смогут изменять вакцины от коронавирусной инфекции за неделю при появлении новых мутаций.

Он объяснил, что при появлении нового штамма, где резко изменена последовательность S-белка, необходимо будет задействовать новые варианты препарата. Их можно будет создавать в течение недели после того, как медики обнаружат новый штамм, добавил Гинцбург. Специалист подчеркнул, что антитела у привитых людей активнее борются с вирусом, чем у тех, кто просто переболел коронавирусом.

#вакцинация #штамм #изменение #коронавирус #гинцбург
"Агенты 007 уже не те": Захарова ответила на публикации о британском эсминце
"Агенты 007 уже не те": Захарова ответила на публикации о британском эсминце
Политика
14:47 | 27 июня
Глава центра Гамалеи рассказал, сколько дней потребуется на изменение вакцины от COVID-19
Глава центра Гамалеи рассказал, сколько дней потребуется на изменение вакцины от COVID-19
Общество
14:39 | 27 июня
Известный советский театральный деятель Сиренко скончался 25 июня
Известный советский театральный деятель Сиренко скончался 25 июня
Общество
14:29 | 27 июня