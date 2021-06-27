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Известный советский театральный деятель Сиренко скончался 25 июня

Общество
/ Обновлено: 27 июня 2021 14:38 97

Известный советский театральный деятель Сиренко скончался 25 июня
pixabay.com /

Советский и российский актер, режиссер и театральный деятель Игорь Сиренко скончался в Москве 25 июня. Артисту было 80 лет.

Игорь Сиренко обладал титулом "Заслуженный деятель искусств РФ". Московский драматический театр "Сопричастность" сообщил о его гибели на своем сайте. Деятель руководил учреждением культуры с 1990 года. Причина смерти режиссера остается неизвестной.

Артист родился в Мариуполе 8 декабря 1940 года. Сиренко с отличием окончил Московское цирковое училище и поступил в Театральное училище имени Щукина без вступительных испытаний. Дебютировал в 1965 году на сцене театра имени Маяковского в роли Креонта — постановка "Царь Эдип".

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