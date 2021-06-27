В Германии заявили о необходимости срочной перезагрузки отношений ЕС и России

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Немецкая журналистка Сабина Шольт призвала Евросоюз перестроиться и пойти на сближение с Москвой.

В интервью телеканалу Das Erste журналистка сообщила, что отношения России и Евросоюза требуют перезагрузки. Вместо того, чтобы пойти на контакт с Москвой, европейские страны озвучивают ей "беззубые угрозы" с помощью санкций и экономического давления. Это, по ее словам, ни к чему хорошему не привело.

"Если (президент США. — Прим. ред.) Джо Байден поговорил с (президентом России. — Прим. ред.) Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать", — пишет она.

В нынешней ситуации предложение провести саммит с Россией вполне оправдано, считает журналистка. Она призвала Евросоюз взять себя в руки и начать диалог с Москвой.