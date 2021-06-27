Лучшие выпускники военных вузов встретятся с президентом России

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Президент России Владимир Путин проведет встречу с выпускниками военных вузов.

Он выступит на торжественном приеме в честь 800 выпускников из 59 высших учебных заведений военного профиля. Мероприятие состоится в Большом Кремлевском дворце. На торжественном приеме будут офицеры, закончившие вузы с отличием, золотой медалью или красным дипломом. Также на встречу приглашены 40 иностранных выпускников вузов Минобороны России.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил первых выпускников восстановленного суворовского училища в Туле. Он отметил положительные качества курсантов и призвал их продолжать совершенствоваться.