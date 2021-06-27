Путин станет участником форума регионов России и Белоруссии

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин примет участие в форуме регионального сотрудничества РФ и Белоруссии, об этом сообщили в эфире телеканала "Россия-1".

Форум посвятят научно-техническому сотрудничеству в эпоху цифровизации. Организаторами мероприятий, которые пройдут с 29 июня по 1 июля в Москве и Подмосковье, выступают парламенты двух стран.

Предварительно от белорусской стороны заявлено 60 представителей, от российской — до 80. Количество участников форума ограничено в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что в пленарном заседании 1 июля примет участие глава государства Владимир Путин.