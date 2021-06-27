Глава британского минздрава ушел в отставку после скандала с любовницей

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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок ушел в отставку после скандала с женой миллионера, которая оказалась его любовницей.

Хэнкок записал видеообращение, где рассказал, что встретился с британским премьером Борисом Джонсоном, чтобы заявить о своей отставке. По словам чиновника, сейчас ему нужно уделить больше внимания детям и семье.

"Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание от усилий, которые помогут нам выйти из кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими ", — говорит чиновник в ролике.

Ранее таблоид The Sun опубликовал видеозапись, на которой Хэнкок обнимает и целует свою помощницу Джину Коладанджело. Указывается, что у обоих есть дети, а Коладанджело является женой миллионера Оливера Тресса.

Скандал разгорелся из-за того, что глава минздрава ранее подписал распоряжение, что британцы из разных домохозяйств обязаны соблюдать социальную дистанцию, если находятся в одном помещении. Журналистов возмутило, что Хэнкок нарушил собственный указ.