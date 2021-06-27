Украинский политтехнолог Раимов довел до истерики депутата от «Слуги народа»

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Киевский политтехнолог Дмитрий Раимов устроил скандал в эфире ток-шоу на телеканале "Наш", заявив о многочисленных проблемах Украины.

Эксперт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не говорит о внутренних проблемах страны, а лишь размышляет о международной политике.

"Он занялся темой мира, но почему-то ни одно из реальных предложений по внутренней политике мы не видим", — высказался Раимов.

Политтехнолог указал на невыполненные Зеленским обещания, а также обвинил политика, что он "забрал два года у людей". Кроме того, он указал на растущие цены на услуги ЖКХ, отсутствие финансирования для вузов и полный провал с вакцинацией от коронавируса.

Оппонентом в разговоре выступила представитель партии "Слуга народа" Нелли Яковлева, которая заявила, что Раимов не разобрался в ситуации. По ее словам, на Украине идет вакцинация от коронавируса, а количество мест в вузах не связано с финансированием.

После этого участники спора стали громко кричать и ругаться, после чего Яковлева заявила, что не может находиться в студии, и покинула зал.