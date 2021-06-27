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В Армении потребовали признать недействительными итоги парламентских выборов

Политика
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В Армении потребовали признать недействительными итоги парламентских выборов
Народные новости / Лина Арменян

Политические партии Армении отказались признавать результаты внеочередных парламентских выборов.

Такое заявление сделал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Тигран Мукучян на заседании. По его словам, с результатами выборов не согласились три политические силы.

"Партия "Зартонк", блоки "Честь имею" и "Армения" (экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. — Прим. ред.) обратились с требованием признать недействительными итоги выборов", — сказал Мукучян.

Он добавил, что представители партий сообщили о многочисленных нарушениях во время предвыборной кампании и в период проведения выборов. На избирателей якобы оказывали давление, были призывы к насилию, а также зафиксировано злоупотребление административным ресурсом.

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