Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Британское военное ведомство потеряло секретные документы, проливающие свет на истинные цели Лондона касательно провокации с кораблем Defender в Черном море.

Согласно публикации издания Daily Mail, особо секретные документы были найдены случайными прохожими на остановке общественного транспорта в графстве Кент. Речь идет о 50 страницах информации, принадлежащей высокопоставленному чиновнику из минобороны Великобритании, сообщает "ПолитРоссия".

Пропавшие сведения попали в распоряжение СМИ. Выяснилось, что эсминцу ВМС поручили максимально приблизиться к Крымскому полуострову, чтобы показать поддержку Украине и оценить реакцию РФ на провокацию.