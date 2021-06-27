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Британский чиновник потерял секретные документы о провокации Defender в Черном море

Армия
/ Обновлено: 27 июня 2021 13:31 106

Британский чиновник потерял секретные документы о провокации Defender в Черном море
Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Британское военное ведомство потеряло секретные документы, проливающие свет на истинные цели Лондона касательно провокации с кораблем Defender в Черном море.

Согласно публикации издания Daily Mail, особо секретные документы были найдены случайными прохожими на остановке общественного транспорта в графстве Кент. Речь идет о 50 страницах информации, принадлежащей высокопоставленному чиновнику из минобороны Великобритании, сообщает "ПолитРоссия".

Пропавшие сведения попали в распоряжение СМИ. Выяснилось, что эсминцу ВМС поручили максимально приблизиться к Крымскому полуострову, чтобы показать поддержку Украине и оценить реакцию РФ на провокацию.

#великобритания #сми #defender
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