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Путин потребовал предоставить доклад о мерах по платной вакцинации иностранцев в России

Общество
/ Обновлено: 27 июня 2021 13:44 83

Путин потребовал предоставить доклад о мерах по платной вакцинации иностранцев в России
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 30 июня подготовить доклад о платной вакцинации иностранцев от коронавирусной инфекции.

Глава государства распорядился до 15 июля организовать порядок вакцинации мигрантов, проживающих на территории РФ. Также он указал, что следует определить источники финансирования.

Как ранее отмечал российский лидер, объемы производства вакцин от COVID-19 в стране достаточно обширны. Благодаря этому прививками можно обеспечить не только россиян, но и иностранцев, которые пребывают на территории страны.

#путин #вакцинация #иностранцы #коронавирус
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