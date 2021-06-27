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Глава избиркома Кемеровской области досрочно ушел в отставку

Политика
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Глава избиркома Кемеровской области досрочно ушел в отставку
lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленобласти

Председатель избирательного комитета Кемеровской области Павел Батырев досрочно отправлен в отставку, сообщили в правительстве региона.

Распоряжение об отставке подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В документе отмечается, что контроль за исполнением возложен на заместителя губернатора Кемеровской области по внутренней политике Ольгу Турбабу. Распоряжение подписано Цивилевым после письменного заявления Батырева об отставке.

Известно, что Петр Батырев был главой избиркома региона с 2018 года, он освобожден от должности 26 июня. Кто займет пост председателя избиркома Кемеровской области, пока неизвестно.

#отставка #кемеровская область #батырев
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