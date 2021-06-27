Kyodo: Китай направил четыре военных корабля в воды Японии

AP Photo / Dai Zongfeng

Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были замечены у островов Сенкаку, сообщают СМИ.

Боевые суда на протяжении четырех часов находились в японских территориальных водах. Они якобы пытались сократить дистанцию с рыболовецкими траулерами Японии. Появления ВМС НОАК в этой части Восточно-Китайского моря стало уже 26-м по счету с начала 2021 года, передает агентство Kyodo. На одном из боевых кораблей очевидцы заметили автоматическое орудие.

Пекин регулярно направляет ВМС в японские воды у островов Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао). В марте 2021 года два патрульных судна морской полиции КНР были замечены неподалеку от спорного архипелага. Глава Пентагона Ллойд Остин заверил Токио в поддержке при вероятном конфликте за острова.