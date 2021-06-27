Народная милиция ДНР подавила огневую точку ВСУ в ответ на обстрелы Горловки

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Военнослужащие ДНР открыли огонь на подавление по позициям ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе в ответ на обстрел Горловки.

В сообщении оборонного ведомства республики говорится, что подразделения НМ открыли стрельбу по огневым точкам ВСУ с целью защиты мирного населения от обстрелов со стороны Киева. Подчеркивается, что ополченцы применяли вооружение, которое не запрещено Минскими соглашениями.

В Народной милиции ДНР отметили, что бойцы ВСУ ранее открыли минометный огонь по Горловке. В результате обстрела ранение получила мирная жительница. Кроме того, Киев проигнорировал попытки "задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины".