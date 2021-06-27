Политолог заявил, что Евросоюз ограничился мягкими санкциями против Белоруссии

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Секторальные санкции Евросоюза против Белоруссии оказались мягче, чем ожидалось.

ЕС заблокировал импорт хлорида калия из республики. Однако поставки с содержанием вещества от 40% до 60% не попали под ограничения. Санкции не коснулись и ключевых нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо.

Руководитель минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий отметил, что Евросоюз ограничился относительно мягкими мерами. По его мнению, санкции нужно рассматривать как сигнал о вовлечении Белоруссии в переговоры для мирного разрешения кризиса в республике.