Минздрав Великобритании ушел в отставку из-за скандала с любовницей

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок покидает свой пост из-за скандала с любовницей. Несколько дней назад британский таблоид The Sun опубликовал видео, на котором глава минздрава целуется со своей помощницей Джиной Коладанджело, с которой дружит еще со времен учебы в Оксфорде.

Запись сразу оказалась в центре общественного внимания. Людей возмутил не столько роман Хэнкока с помощницей (хотя у обоих любовников есть семьи и дети), сколько их близость во время пандемии. В Великобритании, как одной из самых пострадавших от COVID-19 стран, до сих пор действуют строжайшие правила самоизоляции, которые мешают интимным отношениям между неженатыми англичанами.

СМИ пишут, что уже экс-министр олицетворял собой борьбу Англии с коронавирусом, постоянно появляясь на телевидении и призывая соотечественников к соблюдению карантина. Джина Коладанджело сразу после скандала уволилась.

Телеканал France 24 сообщает, что Мэтт Хэнкок написал письмо премьер-министру Борису Джонсону, в котором уведомил главу парламента о своей отставке.

«Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми», — написал чиновник.

gov.uk /

Борис Джонсон принял отставку министра здравоохранения и, в целом, отреагировал на инцидент довольно мягко. Чуть позже премьер даже признался, что не хотел «отпускать» Хэнкока со службы.

«Вы [Хэнкон] должны безмерно гордиться своей службой. Я благодарен за вашу поддержку и считаю, что ваш вклад в общественную службу далек от завершения», — заявил Джонсон.

По данным France 24, на смену Хэнкоку придет Саджид Джавид – член британского парламента и бывший министр финансов. Опыта в области здравоохранения, впрочем, у него не много. Это осложняет задачу, ведь жители Соединенного королевства пока не доверяют новому руководству минздрава, а справляться с наступающими волнами COVID-19 без опыта будет проблематично.