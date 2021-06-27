Ученые из Швейцарии определили пользу чая для головного мозга

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Повышенное содержание антиоксидантов в зеленом чае делает его полезным для работы головного мозга. Он также способствует лечению расстройств психики.

Специалисты Психиатрической университетской клиники в Швейцарии назвали зеленый чай эффективным средством для борьбы с психическими расстройствами и полезным для головного мозга напитком. Результаты исследования свойств чая были представлены в издании Psychopharmacology.

Ученые утверждают, что этот напиток увеличивает краткосрочную синаптическую пластичность мозга. Другими словами, он благотворно влияет на когнитивные функции человека. Полезным, в частности, является чай с мелиссой. Он оказывает положительное воздействие на нейроны, отвечающие за память и обучение.