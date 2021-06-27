Во Франции проходят последние выборы перед президентским марафоном

ФБА «Экономика сегодня» / Екатерина Иванова

Второй тур региональных выборов проходит во Франции в воскресенье, 27 июня.

Это последнее голосование во Франции перед президентскими выборами весной 2022 года. Сейчас в 13 регионах Франции планируется формирование региональных советов, члены которых избираются на шесть лет. Членов совета наделяют полномочиями в сферах школьного образования, развития транспорта, экономической политики и экологии.

Несмотря на это, жители Франции очень неактивно голосовали в первом туре выборов, на участки не пришли 66,7% избирателей. Люди жалуются на большие очереди перед участками из-за ограничений по коронавирусу. В помещении для голосования допускается одновременное нахождение не более трех человек, французы не хотят провести в очереди весь день.