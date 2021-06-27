Российский диетолог перечислил полезные свойства малины

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Врач-диетолог Юлия Чехонина заявила, что малина обладает уникальными свойствами, которые способствуют профилактике инфаркта и инсульта.

По словам специалиста, эта ягода богата салициловой кислотой. Эксперт сравнила действие этого вещества с аспирином. Оно способствует снижению вязкости крови и улучшает кровообращение, пояснила эксперт.

Также диетолог подчеркнула, что салициловая кислота обладает противовоспалительным свойством. Она может уменьшать болевой синдром. Чехонина пояснила, что боли нельзя лечить малиной, однако отметила, что ягода придает дополнительное благоприятное воздействие. Также в малине содержится большое количество витамина С.

Врач порекомендовала хранить ягоду в замороженном виде. Это позволит на более долгий срок сберечь ее полезные вещества.