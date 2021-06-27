«Страх перед Россией»: что удерживает НАТО от дружбы с Украиной

В Германии, наконец, дали ответ на вопрос, когда Украину зачислят в ряды стран-членов НАТО. В интервью изданию «Зеркало недели» немецкий посол в Киеве Анка Фельдгузен призналась, что произойдет это «не завтра», ведь на Донбассе до сих пор неспокойно, а руководство Североатлантического альянса не горит желанием вступать в открытую конфронтацию с Россией.
«У альянса всегда были проблемы со странами, где идет война. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — сказала Фельдгузен.
Дипломат рассказала журналистам о «влиятельных друзьях» Киева в Североатлантическом альянсе, которые, в целом, поддерживают стремления президента Владимира Зеленского привести свою страну в военно-политический блок. Однако есть и другие государства, несогласные с подобным сценарием из-за страха перед Россией. Вопрос вступления Украины в НАТО — это вопрос «консенсуса» между странами Альянса.
Вышеупомянутая пятая статья Вашингтонского договора гласит, что нападение на одну из стран НАТО расценивается, как нападение на весь блок. Таким образом, вооруженный конфликт в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) может стоить странам союза очень дорого: если Россия хоть раз ответит на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, это будет означать войну РФ почти со всей Европой.
Спасти ситуацию могут многострадальные Минские соглашения. Анка Фельдгузен назвала их «полноценной платформой для налаживания коммуникаций», которая работает не в полную силу из-за политики России. Москва якобы «не имеет политической воли достичь каких-то договоренностей», и справляться с этим странам Европы все сложнее.
«Расширить формат, мне кажется, без согласия России очень сложно. Мы сейчас с другими странами, особенно с американцами, очень тесно обсуждаем, как они могут помочь, чтобы процесс мирного урегулирования снова пришел в движение», — добавила посол ФРГ.
Опасное сближение
Высказывание госпожи Фельдгузен не оставила без внимания официальный представитель российского МИД Мария Захарова. На страницах своего Telegram-канала она напомнила, кто привел Украину к ее нынешнему неустойчивому состоянию:
«Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками <…> стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения. Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков».
Все это не смущает Владимира Зеленского, который продолжает искать точки соприкосновения с немецкими политиками. Новую надежду украинскому президенту подарили грядущие выборы в Германии, которые могут изменить расстановку сил в бундестаге. 27 июня украинский глава обратился к кандидатам на пост канцлера ФРГ в ходе панельной дискуссии на тему: «Роль Германии в мире» (проходила в рамках Мюнхенской конференции по безопасности).
В очередной раз Зеленский попытался поднять вопросы членства Украины в НАТО и сближения с Евросоюзом.
«Согласны ли вы [участники конференции], что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? – обратился к присутствующим президент. — Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? <…> Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам? <…> Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?».
Учитывая, что вопрос вступления Украины в НАТО решается с 1997 года, можно определенно сказать, почему Альянс не спешит принимать Киев в свои ряды. Политолог, глава Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассуждает так: между представителями двух разных цивилизаций обязательно должна быть некая «буферная зона», иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
«Для того, чтобы избежать войны и прямого столкновения, необходимо, чтобы была полоса относительно нейтральных стран, которая будет отделять два лагеря. В этом смысле мысль посла [Фельдгузен] крайне здравая. Принятие Украины в НАТО автоматически будет означать начало "горячего" конфликта между западом и Россией. И европейские страны пока что на передовой этого возможного конфликта, в том числе Германия, как центральное государство Европы. Очевидно, что немецкие политики будут пытаться предотвратить контакты Украины со структурами Запада», — объяснил эксперт.
С этой точки зрения даже окончание вооруженного столкновения на Донбассе не будет означать, что процесс вступления Украины в НАТО сдвинется с мертвой точки. Потому что тогда между сближением Киева со странами Альянса и началом войны с Россией можно будет ставить знак равенства.