«Страх перед Россией»: что удерживает НАТО от дружбы с Украиной

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В Германии, наконец, дали ответ на вопрос, когда Украину зачислят в ряды стран-членов НАТО. В интервью изданию «Зеркало недели» немецкий посол в Киеве Анка Фельдгузен призналась, что произойдет это «не завтра», ведь на Донбассе до сих пор неспокойно, а руководство Североатлантического альянса не горит желанием вступать в открытую конфронтацию с Россией.

«У альянса всегда были проблемы со странами, где идет война. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — сказала Фельдгузен.

Дипломат рассказала журналистам о «влиятельных друзьях» Киева в Североатлантическом альянсе, которые, в целом, поддерживают стремления президента Владимира Зеленского привести свою страну в военно-политический блок. Однако есть и другие государства, несогласные с подобным сценарием из-за страха перед Россией. Вопрос вступления Украины в НАТО — это вопрос «консенсуса» между странами Альянса.

Вышеупомянутая пятая статья Вашингтонского договора гласит, что нападение на одну из стран НАТО расценивается, как нападение на весь блок. Таким образом, вооруженный конфликт в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) может стоить странам союза очень дорого: если Россия хоть раз ответит на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, это будет означать войну РФ почти со всей Европой.

Global Look Press / MFA Russia

Спасти ситуацию могут многострадальные Минские соглашения. Анка Фельдгузен назвала их «полноценной платформой для налаживания коммуникаций», которая работает не в полную силу из-за политики России. Москва якобы «не имеет политической воли достичь каких-то договоренностей», и справляться с этим странам Европы все сложнее.

«Расширить формат, мне кажется, без согласия России очень сложно. Мы сейчас с другими странами, особенно с американцами, очень тесно обсуждаем, как они могут помочь, чтобы процесс мирного урегулирования снова пришел в движение», — добавила посол ФРГ.

Опасное сближение

Высказывание госпожи Фельдгузен не оставила без внимания официальный представитель российского МИД Мария Захарова. На страницах своего Telegram-канала она напомнила, кто привел Украину к ее нынешнему неустойчивому состоянию:

«Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками <…> стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения. Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков».

Все это не смущает Владимира Зеленского, который продолжает искать точки соприкосновения с немецкими политиками. Новую надежду украинскому президенту подарили грядущие выборы в Германии, которые могут изменить расстановку сил в бундестаге. 27 июня украинский глава обратился к кандидатам на пост канцлера ФРГ в ходе панельной дискуссии на тему: «Роль Германии в мире» (проходила в рамках Мюнхенской конференции по безопасности).

president.gov.ua / Офіс Президента України

В очередной раз Зеленский попытался поднять вопросы членства Украины в НАТО и сближения с Евросоюзом.

«Согласны ли вы [участники конференции], что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? – обратился к присутствующим президент. — Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? <…> Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам? <…> Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?».

Учитывая, что вопрос вступления Украины в НАТО решается с 1997 года, можно определенно сказать, почему Альянс не спешит принимать Киев в свои ряды. Политолог, глава Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассуждает так: между представителями двух разных цивилизаций обязательно должна быть некая «буферная зона», иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

«Для того, чтобы избежать войны и прямого столкновения, необходимо, чтобы была полоса относительно нейтральных стран, которая будет отделять два лагеря. В этом смысле мысль посла [Фельдгузен] крайне здравая. Принятие Украины в НАТО автоматически будет означать начало "горячего" конфликта между западом и Россией. И европейские страны пока что на передовой этого возможного конфликта, в том числе Германия, как центральное государство Европы. Очевидно, что немецкие политики будут пытаться предотвратить контакты Украины со структурами Запада», — объяснил эксперт.

С этой точки зрения даже окончание вооруженного столкновения на Донбассе не будет означать, что процесс вступления Украины в НАТО сдвинется с мертвой точки. Потому что тогда между сближением Киева со странами Альянса и началом войны с Россией можно будет ставить знак равенства.