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Друзья из Британии поддерживают тоскующего по дому принца Гарри

Шоу-бизнес
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Друзья из Британии поддерживают тоскующего по дому принца Гарри
Global Look Press / Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Герцог Сассекский регулярно звонит своим друзьями из Великобритании, чтобы получить совет и поддержку, заявил историк и биограф Роберт Лэйси.

По его словам, принц Гарри советовался с друзьями после своих скандальных заявлений об отце, принце Чарльзе. Внук королевы Елизаветы II контактирует со своими одноклассниками и людьми из узкого круга, которых он знал еще до женитьбы на бывшей американской актрисе Меган Маркл.

Лэйси добавил, что некоторые из них дружат и с принцем Уильямом. При этом они с сочувствием относятся к братьям, не принимая сторону ни того, ни другого, пишет The Sun. Биограф подчеркивает, что после интервью Опре Уинфри и разразившегося скандала принц Гарри стал больше тосковать по дому.

Ранее герцог Сассекский обвинил королевскую семью в том, что они небрежно относились к его проблемам. Принц Гарри также утверждал, что отец заставил его страдать. Кроме того, он считает, что родственники виноваты в появлении суицидальных мыслей у его супруги. Маркл говорила, что жизнь в Лондоне в психологическом плане была для нее непосильной ношей.

#принц гарри #меган маркл #королевская семья
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