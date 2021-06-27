Пушков предрек разрушение Евросоюза в случае присоединения Украины

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Украина стремится попасть в состав Евросоюза не из-за любви к объединению, а ради денег, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее записал обращение к кандидатам на пост канцлера Германии. Глава государства в очередной раз напомнил немцам о вопросе вхождения его страны в состав Евросоюза.

"Европе, у которой и так немало проблем, надо осознать, что прием Украины станет не завершением "европроекта", а крупным шагом к его подрыву и разрушению", — написал Пушков в Telegram.

Сенатор напомнил Брюсселю, что Киев не любит ЕС как таковой. Украинским политикам нужны деньги европейского сообщества и его возможности. Сейчас Украина напоминает паразита, который пытается поселиться в способном прокормить его организме, подчеркнул Пушков.