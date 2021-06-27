Депутат Бальбек раскрыл истинный смысл слов Климкина о проблемах Евросоюза из-за России

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек оценил реакцию Киева на идею канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался о предложении немецкого лидера. По его словам, инициатива Меркель может привести к улучшению отношений с Россией. Бальбек раскрыл истинный смысл опасений Климкина.

Депутат полагает, что экс-глава МИД переживает не за ЕС, а за Украину, которому Европа может указать на дверь ради восстановления диалога с Россией. Однако смешно думать, что Евросоюз боится потерять Киев, добавил парламентарий в беседе с RT.