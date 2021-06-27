Максименко исключил переход в петербургский «Зенит»

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Голкипер Александр Максименко, выступающий за московский "Спартак", не планирует переходить в другой клуб.

Он заявил, что информация о трансфере в "Зенит" является "желтухой" и не соответствует действительности. Об этом вратарь рассказал пресс-службе "Спартака".

"Надо людям себя показать — вот и придумывают. Сконцентрирован на подготовке: начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!" — подчеркнул 23-летний голкипер.

Максименко выступает за "Спартак" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей РПЛ, из которых шесть отстоял на ноль. Трансферная стоимость вратаря составляет 13 миллионов евро.