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Максименко исключил переход в петербургский "Зенит"

Спорт
/ Обновлено: 27 июня 2021 11:26 80

Максименко исключил переход в петербургский «Зенит»
Global Look Press / Dmitry Golubovich

Голкипер Александр Максименко, выступающий за московский "Спартак", не планирует переходить в другой клуб.

Он заявил, что информация о трансфере в "Зенит" является "желтухой" и не соответствует действительности. Об этом вратарь рассказал пресс-службе "Спартака".

"Надо людям себя показать — вот и придумывают. Сконцентрирован на подготовке: начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!" — подчеркнул 23-летний голкипер.

Максименко выступает за "Спартак" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей РПЛ, из которых шесть отстоял на ноль. Трансферная стоимость вратаря составляет 13 миллионов евро.

#зенит #трансфер #максименко
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