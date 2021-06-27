Процедуру получения пенсий и соцпособий скорректируют в России

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Начисление пенсий, ежемесячных пособий из средств маткапитала и иных социальных выплат с 1 июля 2021 года станет возможным только на карту национальной платежной системы "Мир".

Для граждан, которые не могут пользоваться банковской картой, сохранится вариант получения средств наличными или зачислением на счет по вкладу (на сберкнижку). Также привычным способом будет происходить начисление пенсий гражданам, которые постоянно проживают за пределами РФ, пишет РИА Новости.

По изначальному плану властей процесс перевода пенсий и пособий в отечественную платежную систему должен был завершиться до 1 июля 2020 года. Однако срок был продлен несколько раз.