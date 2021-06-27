МО Азербайджана обвинило Армению в обстреле своих позиций на границе

mod.gov.az / Министерство Обороны Азербайджана

Азербайджанские военные заявили, что ВС Армении открыли огонь по их позициям в Кельбаджарском районе.

В сообщении оборонного ведомства Азербайджана говорится, что армянские ВС из стрелкового оружия обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси.

"ВС Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, потерь и раненых среди личного состава азербайджанских ВС нет. В минобороны страны также отметили, что в настоящее время ситуация в указанном районе стабилизировалась, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской стороны.