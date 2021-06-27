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Появились окончательные результаты выборов в Армении

Политика
/ Обновлено: 27 июня 2021 10:48 73

Появились окончательные результаты выборов в Армении
Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Центральная избирательная комиссия Армении огласила итоговые результаты досрочных парламентских выборов в республике.

По имеющимся данным, партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна набрала 53,91%. Блок экс-президента государства Роберта Кочаряна — 21,9%.

Стоит отметить, что досрочные выборы в Армении состоялись после выдвижения требования оппозиционных сил к Пашиняну о сложении своих полномочий. Очередной виток политического кризиса в стране начался после неосторожного высказывания премьера о российском вооружении.

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