Глава минобороны Индии посетит спорный район Ладакх на границе с КНР

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Министр обороны Индии Раджнатх Сингх планирует посетить спорный район Ладакх на границе с Китаем.

Поездка запланирована на 27 июня. В пограничном регионе с 2020 года было зафиксировано несколько прямых столкновений между китайскими и индийскими военнослужащими.

"Выезжаю в Ладакх с трехдневным визитом", — сообщил Сингх.

Во время посещения министр обороны планирует принять участие в открытии нескольких инфраструктурных проектов. Они были построены военными инженерами индийских ВС. Также глава военного ведомства будет общаться с военнослужащими, находящимися в Ладакхе.

Обстановка на границе двух государств обострилась в мае 2020 года. Солдаты Индии и КНР несколько раз вступали в прямой конфликт. Разведение войск началось 10 февраля 2021 года после достигнутых в Москве договоренностей глав МИД этих стран.