На территории индийской авиабазы прогремели взрывы

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Два взрыва прогремели на авиабазе ВВС Индии, расположенной в союзной территории Джамму, сообщил официальный представитель армии страны.

Согласно его заявлению, в результате взрывов была слегка повреждена крыша одного здания. Никто из военнослужащих не пострадал. На место ЧП прибыли саперы и криминалисты. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, проводится расследование.

Ситуация на севере Индии обострилась в 2019 году после того, как власти приняли решение об упразднении штатов Джамму и Кашмир и создания двух союзных территорий. Из-за этого жители Кашмира лишились льгот при поступлении на учебу и занятии административных должностей.