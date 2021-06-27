Обращение Путина повлияло на решение Кадырова баллотироваться на новый срок

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил баллотироваться на новый срок после обращения президента России Владимира Путина.

По словам политика, вопрос его участия в выборах оставался открытым до последнего момента. Он не собирался выставлять свою кандидатуру даже при минимальном количестве голосов против него. Однако обращение Путина стало для главы Чечни определяющим.

"Я прислушался к воле нашего президента и общества и дал согласие на участие в выборах", — отметил глава Региона.

Ранее отделение "Единой России" в Чечне выдвинуло кандидатуру Кадырова на выборы Согласно результатам тайного голосования, представители партии единогласно поддержали действующего главу республики.