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Обращение Путина повлияло на решение Кадырова баллотироваться на новый срок

Политика
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Обращение Путина повлияло на решение Кадырова баллотироваться на новый срок
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил баллотироваться на новый срок после обращения президента России Владимира Путина.

По словам политика, вопрос его участия в выборах оставался открытым до последнего момента. Он не собирался выставлять свою кандидатуру даже при минимальном количестве голосов против него. Однако обращение Путина стало для главы Чечни определяющим.

"Я прислушался к воле нашего президента и общества и дал согласие на участие в выборах", — отметил глава Региона.

Ранее отделение "Единой России" в Чечне выдвинуло кандидатуру Кадырова на выборы Согласно результатам тайного голосования, представители партии единогласно поддержали действующего главу республики.

#путин #кадыров #чечня
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