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ВОЗ призвала активнее прививаться, чтобы не допустить распространения штамма "Дельта плюс"

Общество
/ Обновлено: 27 июня 2021 10:06 65

ВОЗ призвала активнее прививаться, чтобы не допустить распространения штамма «Дельта плюс»
pskovgorod.ru / Город Псков

Вакцинация от коронавирусной инфекции поможет предотвратить распространение индийского штамма "Дельта плюс".

Текущая ситуация с новой мутацией является тревожной. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения России Мелита Вуйнович.

По ее словам, единственным способом остановить распространение штамма "Дельта плюс" является вакцинация от коронавирусной инфекции. Кроме того, не стоит забывать о ношении защитных масок и соблюдении социальной дистанции.

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