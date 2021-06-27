ВОЗ призвала активнее прививаться, чтобы не допустить распространения штамма «Дельта плюс»

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Вакцинация от коронавирусной инфекции поможет предотвратить распространение индийского штамма "Дельта плюс".

Текущая ситуация с новой мутацией является тревожной. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения России Мелита Вуйнович.

По ее словам, единственным способом остановить распространение штамма "Дельта плюс" является вакцинация от коронавирусной инфекции. Кроме того, не стоит забывать о ношении защитных масок и соблюдении социальной дистанции.