США приостановили процесс нормализации отношений между Израилем и Палестиной

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Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен прокомментировал конфликт между Израилем и Палестиной.

По его словам, Белый дом в настоящее время не пытается восстановить процесс мирных переговоров между враждующими Израилем и Палестиной.

"Вопрос оказания гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа нам представляется приоритетным", — добавил он.

Вместе с тем дипломат отметил, что США намерены подождать установления более позитивных условий для возобновления переговороного процесса между сторонами.