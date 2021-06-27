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США приостановили процесс нормализации отношений между Израилем и Палестиной

Политика
/ Обновлено: 27 июня 2021 09:41 67

США приостановили процесс нормализации отношений между Израилем и Палестиной
flickr.com / U.S. Department of State

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен прокомментировал конфликт между Израилем и Палестиной.

По его словам, Белый дом в настоящее время не пытается восстановить процесс мирных переговоров между враждующими Израилем и Палестиной.

"Вопрос оказания гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа нам представляется приоритетным", — добавил он.

Вместе с тем дипломат отметил, что США намерены подождать установления более позитивных условий для возобновления переговороного процесса между сторонами.

#палестина #израиль #Блинкен
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