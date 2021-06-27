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Трамп обвинил Байдена в одобрении строительства "Северного потока — 2"

Политика
/ Обновлено: 27 июня 2021 09:43 87

Трамп обвинил Байдена в одобрении строительства «Северного потока — 2»
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Президент США Джо Байден разрешил достроить газопровод "Северный поток — 2". Об этом заявил экс-глава государства Дональд Трамп.

Бывший президент США обвинил действующего лидера в одобрении строительства российско-европейского газопровода. Трамп уверен, что он "остановил" проект, а Байден разрешил его достроить. По словам экс-главы Белого дома, нынешний руководитель разрушит американскую экономику. Байден оставил тысячи граждан без работы после блокировки укладки американского трубопровода Keystone XL, напомнил Трамп на митинге в штате Огайо.

#байден #трамп #СП-2
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