Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

На Украине предрекли проблемы Евросоюзу из-за саммита с Путиным

Политика
/ Обновлено: 27 июня 2021 09:20 69

На Украине предрекли проблемы Евросоюзу из-за саммита с Путиным
kremlin.ru / Администрация президента России

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выступил против предложения канцлера Германии Ангелы Меркель об организации саммита ЕС с президентом России Владимиром Путиным.

По словам бывшего министра, инициатива Меркель может привести к стабилизации отношений между Брюсселем и Москвой. Это является проблемой для самого Евросоюза, отметил Климкин.

Евросоюз начинает бесконечное петляние, что создает препятствия для международного объединения, сказал бывший глава МИД Украины. В итоге ЕС может допетляться, добавил он.

#евросоюз #путин #украина
Мария Захарова указала на разницу в мировоззрениях России и НАТО
Мария Захарова указала на разницу в мировоззрениях России и НАТО
Политика
11:05 | 27 июня
Процедуру получения пенсий и соцпособий скорректируют в России
Процедуру получения пенсий и соцпособий скорректируют в России
Экономика
11:00 | 27 июня
Индийские ученые открыли один из самых смертоносных вирусов
Индийские ученые открыли один из самых смертоносных вирусов
Общество
10:57 | 27 июня