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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выступил против предложения канцлера Германии Ангелы Меркель об организации саммита ЕС с президентом России Владимиром Путиным.

По словам бывшего министра, инициатива Меркель может привести к стабилизации отношений между Брюсселем и Москвой. Это является проблемой для самого Евросоюза, отметил Климкин.

Евросоюз начинает бесконечное петляние, что создает препятствия для международного объединения, сказал бывший глава МИД Украины. В итоге ЕС может допетляться, добавил он.