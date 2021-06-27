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Канадские ученые изобрели калькулятор для обнаружения признаков деменции

Наука
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Канадские ученые изобрели калькулятор для обнаружения признаков деменции
pexels.com /

Ученые из Оттавы разработали приложение, с помощью которого люди старше 55 лет смогут отслеживать признаки ранних стадий деменции. Разработка выполнена в виде калькулятора.

В исследовании канадских специалистов приняли участие 75 тысяч человек. Результатом стал калькулятор, который анализирует данные и может предупреждать человека о возможном развитии деменции.

Приложение требует возраст человека, наличие вредных привычек и показатель стресса. В итоге полученные данные будут обработаны, а на экране появится актуальный результат.

#разработка #приложение #деменция
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