Канадские ученые изобрели калькулятор для обнаружения признаков деменции

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Ученые из Оттавы разработали приложение, с помощью которого люди старше 55 лет смогут отслеживать признаки ранних стадий деменции. Разработка выполнена в виде калькулятора.

В исследовании канадских специалистов приняли участие 75 тысяч человек. Результатом стал калькулятор, который анализирует данные и может предупреждать человека о возможном развитии деменции.

Приложение требует возраст человека, наличие вредных привычек и показатель стресса. В итоге полученные данные будут обработаны, а на экране появится актуальный результат.