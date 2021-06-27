Видеорегистратор в некоторых случаях может стать причиной штрафа

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Слухи о том, что транспортное средство могут запретить эксплуатировать без видеорегистратора, являются ложными. Об этом рассказал юрист Анатолий Миронов.

Санкционная мера для автолюбителей без видеорегистратора в машине отсутствует на законодательном уровне, передает "Прайм". Однако в некоторых случаях водители могут получить штраф за размещение слишком большого устройства на лобовом стекле

"Штраф за эксплуатацию транспортного средства в условиях созданных ограничений обзора действительно существует, и на практике это чаще всего связано с наклейками на ветровое или боковые стекла", — рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

В связи с этим каждый россиянин может самостоятельно принимать решение о том, стоит ли ему покупать видеорегистратор или нет. Если же он был приобретен, то необходимо установить его по всем регламентам.