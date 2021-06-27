Трамп рассказал о своем отношении к Путину и Цзиньпину

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

По его словам, на определенном этапе президентства он также достиг взаимопонимания с главой КНДР Ким Чен Ыном. Однако по-настоящему конструктивные отношения были достигнуты именно с российским лидером. При этом, по его словам, ему удалось остановить реализацию проекта "Северный поток — 2".

"Я остановил этот газопровод, ввел санкции. И у меня были хорошие отношения с Путиным", — заявил бывший президент США.

В то же время Трамп раскритиковал политику нынешнего президента США Джо Байдена. Он отметил, что тот остановил газопровод Keystone XL, лишив рабочих мест 48 тыс. американцев.