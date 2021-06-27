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Трамп отказался комментировать возможность участия в выборах в 2024 году

Политика
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Трамп отказался комментировать возможность участия в выборах в 2024 году
Prt Scr youtube.com / The White House

Экс-глава США Дональд Трамп отказался комментировать возможное участие в выборах президента страны через три года.

Ранее политик активно обсуждал этот вопрос на своих выступлениях. Трамп в своих многочисленных интервью не раз подтверждал, что республиканская партия планирует вернуть Палату представителей и Сенат на промежуточной избирательной кампании через год, а в 2024-м республиканцы готовы попробовать войти в Белый дом.

Однако о своих персональных планах на президентские выборы в США Трамп пока ничего не сообщал. Первым, кто поднял эту тему, стал республиканец Макс Миллер, который через год будет избираться в Огайо в Палату представителей американского Конгресса. Дональд Трамп призвал своих поклонников голосовать за своего кандидата через год.

#дональд трамп #республиканская партия #макс миллер
Трамп отказался комментировать возможность участия в выборах в 2024 году
Трамп отказался комментировать возможность участия в выборах в 2024 году
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