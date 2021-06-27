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Росатом рассекретил данные о желавшем купить советскую АЭС финском бизнесмене

Общество
/ Обновлено: 27 июня 2021 05:55 95

Росатом рассекретил данные о желавшем купить советскую АЭС финском бизнесмене
ФБА «Экономика сегодня» / Юлия Медведева

Крупный финский предприниматель Юусо Валден во второй половине 1950-х годов планировал приобрести у СССР АЭС для своей компании, однако Москва ему отказала, заявили в Росатоме.

Финн владел лесопромышленной компанией United Paper Mills и хотел приобрести для нее советскую АЭС. Однако в Советском Союзе смогли найти благовидный предлог, чтобы не продавать Валдену атомную станцию.

Москва рассматривала партнерские отношения только с правительственными структурами Финляндии. Вероятно, Валден был заинтересован в покупке советской станции из-за приезда первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на самый важный элемент United Paper Mills – фабрику по созданию газетной и журнальной бумаги в финской Кайполе. Об этом сообщено в рассекреченном документе, который обнародовал Центральный архив атомной отрасли России.

#финляндия #ссср #росатом #юусо валден
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