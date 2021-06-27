Врачи рассказали о правилах вакцинации «Спутником V» для беременных женщин

Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Беременные женщины могут проходить вакцинацию препаратом "Спутник V" только при условии того, что ожидаемая польза для матери будет превышать потенциальный риск для плода.

Об этом сообщается в расширенной инструкции по использованию препарата.

"Применять препарат „Гам-ковид-вак“ при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода", — сообщается в документе

Применение препарата «Спутник V» также категорически противопоказано в период грудного вскармливания матерью младенца, так как нет полных клинических данных исследования.