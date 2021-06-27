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Врачи рассказали о правилах вакцинации "Спутником V" для беременных женщин

Общество
/ Обновлено: 27 июня 2021 05:30 78

Врачи рассказали о правилах вакцинации «Спутником V» для беременных женщин
Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Беременные женщины могут проходить вакцинацию препаратом "Спутник V" только при условии того, что ожидаемая польза для матери будет превышать потенциальный риск для плода.

Об этом сообщается в расширенной инструкции по использованию препарата.

"Применять препарат „Гам-ковид-вак“ при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода", — сообщается в документе

Применение препарата «Спутник V» также категорически противопоказано в период грудного вскармливания матерью младенца, так как нет полных клинических данных исследования.

#вакцинация #коронавирус #Спутник V
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