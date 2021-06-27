Зеленский вновь возмутился «прятками» Европы от вопроса членства Украины в НАТО

president.gov.ua / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на место канцлера Германии с вопросами о "прятках" Европы по вопросу вливания Киева в НАТО и судьбе Донбасса.

Такая информация появилась на официальном сайте офиса украинского лидера. Зеленский считает, что без Киева Североатлантический альянс "не будет завершенным и полноценным".

"Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС?" — возмутился президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что "все европейские лидеры" высказываются за предоставление Киеву гарантий безопасности. Несмотря на подобное содействие со стороны партнеров, украинская сторона уже на протяжении долгого времени безрезультатно пытается влиться в Альянс.