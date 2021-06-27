Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Посол ФРГ на Украине: все боятся быть с Россией в прямой войне

Политика
92

Посол ФРГ на Украине: все боятся быть с Россией в прямой войне
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Немецкий дипломат в Киеве Анка Фельдгузен заявила о страхе вооруженного конфликта с Москвой. Об этом она высказалась в интервью изданию "Зеркало недели".

Вступление Украины в Североатлантический альянс, по мнению посла Германии, не случится в ближайшее время. У НАТО были проблемы с теми странами, где существует военный конфликт, отметила Фельдгузен.

"Одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — заявила немецкий посол.

Немецкий посол высказалась по поводу "Северного потока — 2" и его якобы угрозе национальной безопасности. Об этом, по словам Фельдгузен, говорят не только на Украине, но в Польше и странах Балтии.

#украина #посольство #война
Зеленский вновь возмутился "прятками" Европы от вопроса членства Украины в НАТО
Зеленский вновь возмутился "прятками" Европы от вопроса членства Украины в НАТО
Политика
04:21 | 27 июня
Посол ФРГ на Украине: все боятся быть с Россией в прямой войне
Посол ФРГ на Украине: все боятся быть с Россией в прямой войне
Политика
03:33 | 27 июня
Юрист Петропольский рассказал о выплате при больничном уходе за ребенком
Юрист Петропольский рассказал о выплате при больничном уходе за ребенком
Общество
03:12 | 27 июня