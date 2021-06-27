Юрист Петропольский рассказал о выплате при больничном уходе за ребенком

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Российские граждане будут получать стопроцентные выплаты по больничному уходу за ребенком, несмотря на отсутствие расчета стажа.

Юрист Алексей Петропольский объяснил, что означает соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"…Родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до 7 лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее", — заявил специалист.

При этом юрист объяснил, что размеры выплат будут определяться в каждом случае индивидуально. По его словам, размер льгот высчитываются исходя из размера средней заработной платы работника.