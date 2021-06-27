Предстоящий митинг Трампа спровоцировал многокилометровую пробку в Огайо

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Тысячи американцев приехали на митинг бывшего президента США Дональда Трампа в деревню Веллингтон в штате Огайо. Из-за большого скопления людей дороги оказались заблокированы.

Около 20 тысяч сторонников Трампа прибыли в небольшой населенный пункт, численность которого составляет всего пять тысяч человек. Комитет политических действий Save America, созданный экс-президентом, проводит первое мероприятие. В программе заявлено, что митинг пройдет в поддержку республиканца Макса Миллера, который намерен баллотироваться в Палату представителей Конгресса США, передает ТАСС.

Американцы начали съезжаться к месту проведения мероприятия еще в первой половине дня, несмотря на запланированное на 19:00 часов начало. Сторонники Трампа устроили многокилометровую пробку. Те, кто уже смог добраться до пункта назначения, стоят на жаре под палящим солнцем, чтобы увидеть Дональда Трампа.

Многие местные жители воспользовались ажиотажем и решили подзаработать на сторонниках экс-президента. Они втридорога продают соотечественникам напитки и еду, а также за 20 долларов предлагают припарковать автомобиль на своих лужайках.