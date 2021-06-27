Жителей Москвы ожидает спад температуры к середине следующей недели

Агентство городских новостей Москва /

Сильная жара на территории столицы России спадет к середине следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем температура понизится до 24-29 градусов тепла. Ночью столбики термометров достигнут показателя до 25-26 градусов, передает ТАСС.

"...Будет облачно с прояснениями, и температура будет высокой, но уже не настолько. Ночью будет 19-21 градус, по области — даже до 16 градусов, а это уже все-таки „человеческая“ температура. Максимальная температура днем будет 24-29 градусов тепла. 30 июня дневная температура будет уже 25-26 градусов", — заявил синоптик.

Однако до момента спада температур прогнозируется жаркая погода. Климатическая норма будет превышаться от семи до десяти градусов.