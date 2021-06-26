Эпидемиолог Юдакова перечислила противопоказания к вакцинации от COVID-19

Федеральное агентство новостей /

Главными противопоказания к вакцине от COVID-19 является возраст и хронические болезни. Об этом сообщила главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова.

Она отметила, что прививаться препаратом имеют право только граждане старше 18 лет. Кроме этого, от вакцинации следует отказаться при обострении хронических заболеваний. Однако спустя три-четыре недели после выздоровления можно проходить процедуру без опасений за здоровье, передает Тульская пресса.

Вакцинироваться также могут граждане с онкологией. Исключением является прохождение курса химиотерапии. Могут вакцинироваться и беременные женщины, заявила Юдакова.